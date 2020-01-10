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Şenol Güneş'ten Sivasspor kampına ziyaret

MİLLİ Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Demir Grup Sivasspor'un Antalya kampını ziyaret etti.

10.01.2020 12:32 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:32
Şenol Güneş'ten Sivasspor kampına ziyaret

MİLLİ Takım Teknik Direktörü , Demir Grup 'un kampını ziyaret etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya'da devre arası kamp çalışmalarını sürdüren Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'u ziyaret etti. Kırmızı-beyazlı ekibin kamp yaptığı otele yardımcısı Bayram Bektaş ile birlikte gelen Şenol Güneş, kulübün asbaşkanı Faruk Taşseten ve teknik direktör Rıza Çalımbay tarafından karşılandı. Çalımbay ve futbolcularla yaklaşık 30 dakika görüşen Güneş, Demir Grup Sivasspor'un ligin ilk yarısında çok iyi işler yaptığı belirterek tebrik etti. Çalımbay ise A Milli Takım'a 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılar diledi.

Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyaretin sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: DHA
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