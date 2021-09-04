Ay-Yıldızlılar galibiyet için sahada! Cebelitarık-Türkiye maçı başladı
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Ay-Yıldızlılar galibiyet için sahada! Cebelitarık-Türkiye maçı başladı

Ay-Yıldızlılar galibiyet için sahada! Cebelitarık-Türkiye maçı başladı
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A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında Cebelitarık'la karşılaşıyor. Victoria Stadı'nda oynanan mücadele 21.45'te başladı. Teknik direktör Şenol Güneş bu maçta radikal değişikliklere imza attı. Taylan, Efecan ve Orkun'a ilk 11'de şans veren Güneş, ileri uçta da Kerem ve Enes'i görevlendirdi. Karadağ maçına ilk 11'de başlayan Altay ise bu maçta formayı Uğurcan Çakır'a kaptırdı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri 5. maçında Türkiye, Victoria Stadı'nda Cebelitarık'la karşılaşıyor. 21.45'te başlayan karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

BURAK YILMAZ KADRODA YOK

Kart cezalısı Burak Yılmaz ile sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı son idmana katılmadı. İki oyuncu, mücadelede forma giyemedi.

İŞTE İLK 11'LER

Cebelitarık: Coleing, Sergeant, Wiseman, Bosio, Chipolina, Britto, Annesley, Valarino, Ronan, Torilla, De Barr

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Mert Müldür, Taylan, Efecan, Orkun, Yusuf, Kerem, Enes.

CANLI ANLATIM

Dakika 1: Kaan Ayhan'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Efecan ceza sahasında yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Enes Ünal penaltıyı kaçırdı.

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