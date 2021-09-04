Ay-Yıldızlılar galibiyet için sahada! Cebelitarık-Türkiye maçı başladı

A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında Cebelitarık'la karşılaşıyor. Victoria Stadı'nda oynanan mücadele 21.45'te başladı. Teknik direktör Şenol Güneş bu maçta radikal değişikliklere imza attı. Taylan, Efecan ve Orkun'a ilk 11'de şans veren Güneş, ileri uçta da Kerem ve Enes'i görevlendirdi. Karadağ maçına ilk 11'de başlayan Altay ise bu maçta formayı Uğurcan Çakır'a kaptırdı.