Şenol Güneş'ten, Özkan Sümer'e veda mesajı
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Şenol Güneş'ten, Özkan Sümer'e veda mesajı

22.12.2020 15:07 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:17
Şenol Güneş'ten, Özkan Sümer'e veda mesajı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türk futbolunun efsane ismi Özkan Sümer'in vefatıyla ilgili bir mesaj yayımladı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türk futbolunun efsane ismi Özkan Sümer'in vefatıyla ilgili bir mesaj yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden paylaşılan mesajda Şenol Güneş, "Değerli büyüğüm, Türk Futbolu'nun duayen ismi, sevgili Özkan Sümer Hocam'ın vefatını büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisi, vermiş olduğu emekler, yetiştirdiği değerlerle yeri dolmayacak müstesna bir futbol adamıydı. Görev yaptığı süre içerisinde olduğu gibi aramızdan sessizce ayrılırken de yine bir ders vermiş oldu.

Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Trabzonspor ve futbol camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Hocam!

Sizinle her yere gelirim ama siz her zaman olduğu gibi yine önümüzden gittiniz. Arkanızdayım. Yalnız değilsiniz. Ölüm dostu dosta kavuşturur. Ürettiklerin ve bize verdiklerin için binlerce kez teşekkür ediyorum. Gönüllere girdin; gözden uzak durdun. Şimdi gönülden uzak olanlar da sizi gönüllerine alacaklardır. Allah sıkıntılı yüreklere ferahlık ve sabır versin. Sizi bugünden özlüyoruz Hoca'm. Unutulmayacaksın!" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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