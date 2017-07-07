Şenol Güneş'ten Marcelo ile özel görüşme



Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam ediyor.



Günün tek idmanını akşam saatlerinde yapan Siyah Beyazlılar yüksek tempoda çalıştı. 1 saat 45 dakika süren antrenman kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçti.



ŞENOL GÜNEŞ'TEN MARCELO İLE ÖZEL GÖRÜŞME



Antrenmanın en dikkat çeken yanı Şenol Güneş'in, hala Lyon'un transfer listesinde olan ve Fransızların almak için Beşiktaş'a baskı yaptığı Marcelo ile uzun süren özel bir görüşme yapması oldu. Bu görüşmenin Lyon'un tekrardan Beşiktaş'ın kapısını çaldığı zamanda yapılması sohbetin konusunun Marcelo'nun gidip gitmeyeceği olduğu şeklinde yorumlandı. Her ne kadar; Beşiktaş satmayacağını, Marcelo da gitmeyeceğini belirtmiş olsa da, önümüzdeki günlerde Brezilyalı stoperin bir anda takımdan ayrılması sürpriz bir gelişme olmayacak ve bu satıştan Beşiktaş'ın kasasına en az 8.5 milyon Euro girecek.



TEMPOLU ANTRENMAN



Kondisyon koşuları ile başlayan idman halat çekme oyunları ve top kapma çalışması ile devam etti.Dörtlü mini kale maçlarından sonra çift kale maç ve kondisyon çalışmaları ile antrenman sona erdi.Kondisyon bölümünde şınav çekmekte zorlanan Caner ve Cenk Tosun'un teknik direktör Şenol Güneş ve yardımcı hocalarla yaptıkları espiri diyaloglar ilgi çekiciydi.



Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı çift idman ile devam edecek.