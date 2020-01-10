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Şenol Güneş'ten lider Sivasspor'un kampına ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un kampını ziyaret etti.

10.01.2020 12:21 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:54
Şenol Güneş'ten lider Sivasspor'un kampına ziyaret

Teknik Direktörü , devre arası hazırlıklarını 'da sürdüren Süper Lig'in lideri Demir Grup 'un kampını ziyaret etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor'un kampta olduğu otele yardımcısı Bayram Bektaş ile giden Güneş'i, kulüp asbaşkanı Faruk Taşseten ve teknik direktör Rıza Çalımbay karşıladı.

Çalımbay ve sporcularla yaklaşık 30 dakika görüşen Güneş, Sivasspor'un ligin ilk yarısında çok iyi işler yaptığı belirterek takımı tebrik etti.

Çalımbay ise A Milli Takım'a 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarı diledi.


Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyaretin sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: AA
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