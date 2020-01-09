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Şenol Güneş'ten Beşiktaş kampına ziyaret

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ın Antalya kampını ziyaret etti.

09.01.2020 17:22 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:22
Şenol Güneş'ten Beşiktaş kampına ziyaret

A Milli Takım Teknik Direktörü , 'ın Antalya kampını ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, takımın kamp yaptığı otelde A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ağırladı. Ziyarette; Beşiktaş Asbaşkanı, Futbol A Takımı ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ, Futbol Transfer, Scouting ve Futbol Yapılanmasından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, teknik direktör Abdullah Avcı ile futbol direktörü Ali Naibi de yer aldı.Başkan Çebi, sıcak bir ortamda geçen ziyaretin sonunda Güneş ile hatıra fotoğrafı çektirdi ve A Milli Takımımıza 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılar diledi.


Kaynak: DHA
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