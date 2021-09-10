Şenol Güneş tazminatı ne kadar, belli mi?
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Şenol Güneş tazminatı ne kadar, belli mi?

Şenol Güneş tazminatı ne kadar, belli mi?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Son dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollar ayrıldı. Şenol Güneş'le karşılıklı anlaşılarak sözleşme feshedildi. Peki, Şenol Güneş tazminatı ne kadar belli mi?

Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi resmen bitti. TFF, Güneş'le yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığını duyurdu. Gelişme sonrası Şenol Güneş tazminatı ne kadar belli mi, merak edildi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

"A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş'e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz."

ŞENOL GÜNEŞ TAZMİNATI NE KADAR BELLİ Mİ?

Şenol Güneş'in tazminatı ya da tazminatın olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. 2 yıl önce Şenol Güneş'in anlaşması şu şekildeydi: Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

"Türkiye Futbol Federasyonu ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Şenol Güneş'in yıllık 3,2 milyon euro(19,5 milyon TL) kazanacağı belirtilmişyi.. Güneş, 4 yılda primler hariç 12,8 milyon euro (78 milyon TL) alacak."

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