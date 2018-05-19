Şenol Güneş, Talisca'nın Kulüpten Ayrıldığını Duyurdu: Cenk'e Rakip Olacak

Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca Medicana Sivasspor maçından sonra "buradan gururla ayrılıyorum" diyerek taraftara veda etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise Anderson Talisca'nın Premier Lig'e transfer olduğunu açıkladı.

TALİSCA, BEŞİKTAŞ'A VEDA ETTİ

Beşiktaş'ın Portekiz'in Benfica Kulübünden iki sezonluğuna kiraladığı Brezilyalı Anderson Talisca, siyah-beyazlı takımda devam etmeyeceğini söyledi.

"İKİ SENE İÇİNDE BÜYÜK GELİŞME KAYDETTİM"

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Demir Grup Sivasspor'u 5-1 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki futbolcu, "Çok güzel iki sene geçirdim. Bu iki sene içinde çok büyük gelişme kaydettim. Bunda kulüp çalışanları, teknik heyet, futbolcu arkadaşlarım ve taraftarların rolü çok büyük. Bana belli bir rahatlık ve konfor sağladılar. Mutlu bir aile ortamı oluşturdular ve bana bunu hissettirdiler." diye konuştu.

"BURADAN BAŞIM DİK BİR ŞEKİLDE AYRILIYORUM"

Siyah-beyazlı takımdan başı dik bir şekilde ayrıldığını aktaran Talisca, "Çok mutlu iki sezon geçirdim. Buradan başım dik bir şekilde ayrılıyorum. Menajerlerimle de konuştum. İki sezonda takım olarak iyi işler yaptık. İlk sezonumda şampiyon olduk. Beşiktaş formasıyla şampiyon olmanın verdiği gururla buradan ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.

"PREMİER LİG'DE İYİ BİR KULÜBE GİTTİĞİ İÇİN MUTLUYUM"

Şenol Güneş, maçtan sonra yaptığı açıklamada Brezilyalı yıldızın Premeir Lig'e gideceğini açıkladı. Talisca'nın gitmesine üzüldüğünü belirten Güneş, " Premier Lig'de Cenk Tosun'a rakip olabilir. İyi bir kulübe gittiği için mutluyum" dedi.

MANCHESTER UNİTED VE LİVERPOOL PEŞİNDE

Beşiktaş'ta bu sezon 47 maçta 20 gol atan Talisca'nın adı Manchester United ve Liverpool ile anılıyordu.

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