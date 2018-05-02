Şenol Güneş, GS Maçı Sonrası Bodrum'a Gitti
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından Bodrum'a tatile gitti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bodrum'da kahvaltı yaparken görüntülendi. 2-0 kaybedilen Galatasaray derbisinin ardından bir süre dinlenmek için Bodrum'a gelen Güneş'e, Beşiktaş Kalecisi Tolga Zengin eşlik etti.
SORULARI CEVAPLAMADI
Güneş, basın mensuplarının olaylı Fenerbahçe derbisi ve Beşiktaş'tan ayrılıp ayrılmayacağı yönündeki soruları yanıtsız bıraktı. Muhabirlerin geçmiş olsun dileklerini kabul eden başarılı teknik adam, mekan çıkışında vatandaşları kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
YORUMLAR (32)
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GOLCÜN SAKATLANIYOR KANAT OYUNCUSU ALIYORSUN HOCAM RESMEN GS GOL ATMAYIN DER GİBİ BJK Yİ BJK GİBİ OYNATSAN YENEMEYECEĞİ TAKIM YOK. . . KİM NE DERSE DESİN BU SENE ZATEN GÖNÜLSÜZDÜN VESSELAMCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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senol pabucu yarim cik sisariya oynayalimCevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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Oradanda ver elini yunanistan.....adam kaçacak yer arıyorCevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
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Tiyatrodan boş vakitlerde tatiiillllCevap Yaz 8 8 Yayından Kaldır
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BU FESAT KONUŞMALARINIZ İÇİNİZİN NE KADAR KİBİRLİ , KİNDAR OLDUĞUNUZUN GÖSTERGESİDİR. ZATEN FENER TARAFTARLARININ BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ BU KARAKTERE SAHİP. KENDİNİ BEĞENMİŞLİK İÇİNİZİ KAPLAMIŞ. FUTBOLU KİRLETİYORSUNUZ. . . . . . . . .Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır