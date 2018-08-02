Şenol Güneş: "Sistemler Önemlidir Ama Oyunucular Daha Önemlidir" - İstanbul

Şenol Güneş: "Sistemler Önemlidir Ama Oyunucular Daha Önemlidir" - İstanbul

- Basın toplantısı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in konuşması İSTANBUL - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile Vodafone Park'ta karşılaştı.

- Basın toplantısı
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in konuşması İSTANBUL - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile Vodafone Park'ta karşılaştı. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

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