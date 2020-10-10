Şenol Güneş, Rusya maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu
10.10.2020 20:15 | Son Güncelleme: 10.10.2020 20:21
Futbolcu Kenan Karaman'ın açıklamaları A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları MOSKOVA - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya ile yarın oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.
Futbolcu Kenan Karaman'ın açıklamaları
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları MOSKOVA - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya ile yarın oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı