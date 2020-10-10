Şenol Güneş, Rusya maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu
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Şenol Güneş, Rusya maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu

10.10.2020 20:15 | Son Güncelleme: 10.10.2020 20:21

Futbolcu Kenan Karaman'ın açıklamaları A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları MOSKOVA - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya ile yarın oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Futbolcu Kenan Karaman'ın açıklamaları

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları MOSKOVA - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya ile yarın oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Şenol Güneş, Rusya maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu
Şenol Güneş, Rusya maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu
Şenol Güneş, Rusya maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu
Şenol Güneş, Rusya maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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