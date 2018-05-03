Şenol Güneş, Portekiz Liginden Gelen Teklife Sıcak Bakıyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, daha önce teklif aldığı Portekiz'in Boavista kulübüne artık sıcak bakıyor.
Trabzon şehri Şenol Güneş'in Beşiktaş'a ve teknik direktörlüğe veda edip Aralık'ta yapılacak kongrede seçime girerek Trabzonspor'un başına başkan olarak geçmesini bekliyor. Beşiktaş camiasının ise hocasını bırakmaya niyeti yok. Son birkaç gündür saygı duyduğu yakınlarının Güneş'e yaptığı tavsiye ise, ''Hocam yıllardır Avrupa'dan teklifler alıyorsun. Bunlardan birisini değerlendir. Git. Kore'den döndüğün gibi güçlü dön'' diyorlar. Güneş'in de bu opsiyonu ciddi ciddi düşündüğü ise konuşuluyor.
ARTIK TEKLİFE SICAK BAKIYOR
Şenol Güneş, Kasım ayında Portekiz'in Boavista kulübünden teklif almıştı… Bu teklif o dönemde hiç ses getirmemişti. O dönemde kulüp başkanı João Loureiro'nun bizzat Güneş'in menajerini arayarak kendisine takımı teslim etmeye hazır olduğunu söylediği iddiası Portekiz'de konuşulmuştu. Hatta o dönemde çıkan haberlerde João Loureiro'ya, Güneş'i tavsiye edenin eski sosyalist parti üyesi olan babası Valentim olduğu bile gündeme getirilmişti. Şenol Güneş'in yaşanan gelişmelerin ardından Boavista'nın teklifine sıcak baktığı bildirildi.
(Foto Spor)
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Artık oda biliyo şampiyon olamayacağını ondan bu kaprisler bir taraftan fatih terim var bir taraftan aykut kocaman fenerbahçe ile gsCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Portekizden teklif aldığı doğru ,teklif aldığı yer futbol klübü değil dans "dansöz" okulu..:)Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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yüzü kalmadı burda durmaya tabi. kılıf da buldu kendine. ağır oyuncuymuşsun sen be. . .Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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hocam sakın gitme bu federesyonu anca sen dize getirirsin meydanı çakallara bırakmaCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Verin gitsin ...Üstenüde tolga mustafa şu trabzonluları verin kurtulun diyecem ama avrupalı bu uyanıktır bunlar...Cevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır