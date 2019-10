10.10.2019 19:43

- Şenol Güneş: "Oyuncularımızın karakterini sahada güçlü bir şekilde kullanmasını istiyorum"

İSTANBUL - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Oyuncularımızın duygu kırılmasını istemiyorum. Tam tersine yeteneğini, karakterini sahada güçlü bir şekilde kullanmasını istiyorum" dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk maçı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensupları ile bir araya geldi. Kadro olarak takımın yarın netleşeceğini belirten Güneş, "Olasılık olarak baktığımızda daha çok birlikte oynayan oyuncuları tercih edeceğim. Arkasından Fransa maçı var. 3 gün süreyle ve bunun da olumsuz yorgunluğu oluyor. Öncelikle bu maçı düşünüyoruz. Bu maçta hücuma dönük ne yapabiliriz diye planlıyoruz. Arnavutluk, son maçlarda aldığı sonuçlarla güven ve moral kazandı, bunu final maçı olarak görüyorlar. Biz de final maçı olarak görüyoruz. Kendi oyunumuzu güzel şekilde oynayıp, iyi bir sonuç almak istiyoruz. Bunun içinde akıllı, sabırlı, yürekli ve çok koşan bir takım olacağız. Bu aynı zamanda saha içinde ve tribünde de olacak. Herkesin coşku duyacağı, keyif alacağı bir oyun olsun istiyoruz. Rakibin gücünü biliyoruz. Burada olan oyuncularımızın hepsi oynamaya aday. Bugün oynayan yarın değişebilir. 2020'de belki farklı oyuncular oynayacak" diye konuştu.

"Mutlaka iyi bir sonuca ihtiyacımız var"

Arnavutluk ve Fransa maçında alınabilecek puanları değerlendiren Şenol Güneş, şunları söyledi:

"İki maçı değerlendirirsek en güzeli 6 puan ama 4 puan da yeterli olabilir. Her türlü sonuçta yarış devam eder. Ama avantajlar olabilir. O gücümüz var. Futbol çok bilinmeyenli denklem gibi sürprizler çıkartabiliyor. Zorluk yaşasak bile sonucu almak istiyoruz. Mutlaka iyi bir sonuca ihtiyacımız var. Bütün oyuncularımız ve biz yüzde yüzümüzü vereceğiz."

"Seçtiğimiz oyuncuların başarılı olmasını istiyoruz"

Takım durumu ve sakatlıklar hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, "Sakatlıklarımız şimdi de var. Burada olanlarda ufak tefek sakatlıkları olanlar düzeldi. Efecan'da eziklik vardı ama oynamasında sıkıntı yok. 22 oyuncu ve 4 kaleci burada. Nasıl bir orta saha koyarsam koyayım geride kalanlardan da bir orta saha çıkar. Seçtiğimiz oyuncuların başarılı olmasını istiyoruz. Ama başarılı olmazsa alternatiflerimiz hazır. Savunmada ve stoperde de bir avantajımız var. Bir tercih yapmak durumundayız. Bu birinin diğerinden aşağı olduğunu göstermez. Hücumda yine katkıları olan, tecrübesi olan oyuncular var. Bu durumlar hep yoruma açık. 11'de oynayan oyuncu yüzde yüzünü vermeli. Bu sorumluluğu yerine getirmeli. Diğerleri de görevi her an almaya hazır olmalı. Takıma her daim destek olmalı. Taraftardan bunları bekliyorsak oyunculardan da bekliyoruz. Haklı olarak tartışmalı oyuncu oynarsa olursa olacaktır. Oyuncu da bunlardan etkilenmesin. Ozan zamanında yalnızdı ama Emre her gün yanında oldu. Bazen kendi haline bırakıyor Emre. Oyuncularımızın duygu kırılmasını istemiyorum. Tam tersine yeteneğini, karakterini sahada güçlü bir şekilde kullanmasını istiyorum. Oyuncuların her çıktığımız maçta yüzde yüzünü vermesi lazım" şeklinde konuştu.

"Plan yapma dönemini geçtik, artık iş yapma zamanı"

Kadro planlaması hakkında sorulan soruya da cevap veren Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadro olarak şu anda kimi oynatacağımı paylaşmak istemem ama bunlar muhtemel dahilinde. Burak ile Cenk de oynayabilir. Kenan da santrfor ama kenarda oynayabilir. Kenan'ı farklı formatlarda oynattık. Enes de iyi durumda, daha dinamik duruyor. Bunların bir-ikisi mutlaka oynayacak. Buna bağlı orta sahamız da olacak. Rakibin oyun yapısına göre 3-5-2 oynadığını biliyoruz ama dörtlü de oynayabilir. Genelde hücuma çıkan bir takım. Bunu yarınki maçta göreceğiz ve onlara göre hamle yapacağız. Özellikle orta sahada sonuç değiştirecek oyuncuları sahaya sürebiliriz. Futbolda beklenmeyen kararlar da verebiliriz. Bütün bunların hepsi maç başladıktan sonra göreceğimiz işler. Şu ana kadar neler yapabiliriz araştırdık. Bu gece ve yarından itibaren çıkanların nasıl oynayacağını konuşacağız. Plan yapma dönemini geçtik iş yapma zamanına geçtik."

"Biz figüran değiliz ve Türkiye'de oyun oynamıyor"

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili görüşlerini belirten Şenol Güneş, "Türkiye bulunduğu konum itibariyle sıkıntılı dönemler yaşıyordu. Tarihte de baktığımızda sıkıntıları olan ülke. Bir ara ortadan kaldırmaya çalışılan ülkeyken, Atatürk ile millet ile ayağa kalktı. O zamanda beri bizi işgalci gösterenler var. Savaşı kimse istemez. Ben de istemem. Savaş bize saldırı olduğu için oldu. Bizi rahat bıraksınlar, işimizi yapalım. Kendi ülkelerinde savaş çıkarmak isteyenler bizlere nifak tohumu ekiyorlar. Türkiye insan olarak sahiplenmeden yana. Biz kim ne olursa olsun gelsin derken teröristleri istemiyoruz. Kimse istemiyor bunları. Biz sınırlarımız içerisinde kalmak istiyoruz. Bu savaştan benim ne karım olacak vatandaş olarak. Her dönemde bu bizim önümüze koyuluyor. Bu savaşlar çıkınca ekonomik dengeler bozuluyor. Evlatlarımız savaşıyor. Evlatlarımızın yanındayız. Savaş nerede olursa olsun nefretle kınarız ama biz kendimizi korumak istiyoruz. Biz kalkınmamıza engel olanlara karşı dur demek istiyoruz. Biz bütün devletlerle, insanlarla mutluyuz, yaşamak istiyoruz. Dünyada bir kriz var. Savaşı çıkarıp arkasından suçlama yapacaksın. Anlaşılır bir şey değil. Savaşın olduğu yerde, insanların ölüp öldürüldüğü yerde bir şey konuşmaya gerek yok. Biz oyunda, rekabette bile güzellikler olsun diyoruz. Türkiye oyun oynamıyor. Oyun oynamak isteyenler bizi figüran olarak oynatmak istiyor. Biz figüran değiliz. Ama bu ülke sürekli taciz altında" ifadelerini kullandı.

