Şenol Güneş: Bu Takıma Görevi Ben Verdim, Başarısızlık Benimdir

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

''Fiziksel ve moral düşüklüğü toparlamamız gerekiyor. Bizim iyi bir takımımız var. Devreye kadar en iyi sonuçları alacağımızı düşünüyoruz. Beşiktaş her zaman şampiyonluk yarışının içinde olur. Oyuncuya hesap kesersek, oyuncu bulamayız. Oğuzhan Özyakup'la ilgili geçen de oldu, yine oldu.

"ORTADA BİR DURUM VAR"

Oyuncular arasında ayrım yaparsak, başarı yakalayamayız. Bu takıma görevi ben verdim, başarısızlık benim. Başarısızlığın sebebi nedir derseniz anlatırız. Ortada bir durum var ama böyle çözemeyiz.

"TRANSFER KONUŞACAK DURUMDA DEĞİLİZ"

Artık sezon başında öyle oldu, böyle oldu, şu transfer oldu, olmadı konuşacak durumda değiliz. Sahanın içerisindeyiz, bunu oyuncularla paylaştım. 'Siz bu işi başaracaksınız, işimizi nasıl yapacağınızı düşüneceksiniz, biz de size yardımcı olacağız' dedim."