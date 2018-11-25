Şenol Güneş Nikah Şahitliği Yaptı
Beşiktaş camiası, Ebru Ünal ve Hüseyin Erdinç Gültekin'in nikahında bir araya geldi.
Beşiktaş camiası, Ebru Ünal ve Hüseyin Erdinç Gültekin'in nikahında bir araya geldi. Teknik Direktör Şenol Güneş ve yönetici Ahmet Kavalcı çiftin nikah şahitliğini yaptı. Siyah-beyazlı kulübün avukatlarından Ebru Ünal ile Futbol A Takım İdari Sorumlusu Hüseyin Erdinç Gültekin, bugün dünya evine girdi. BJK Nevzat Demir Tesisleri ve Futbol A Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcular, çiftin bu mutlu gününde yanında oldu. Kavalcı ve Güneş, nikah şahitliklerini yaptıkları Ebru-Hüseyin Erdinç çiftini tebrik ederek mutluluklar diledi.
(İHA)