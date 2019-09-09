Şenol Güneş: "Kimseyi utandırmak istemiyoruz" -1

09.09.2019 22:59

- Şenol Güneş: "Kimseyi utandırmak istemiyoruz"

A Milli Futbol Takımı Teknik DirektörÜ Şenol Güneş

"Her şey göründüğü gibi"

KİŞİNEV - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 'Neden moralsiz olduğu' yönündeki soruya, "Nasıl görüyorsanız saygı duyarım. Müsabakaya hazırlanıyoruz. Zaman çok dar. Andorra maçı gece bitti. Sabah tekrar oyuncuları bu maça hazırlamak durumundayız. Kimseyi utandırmak istemiyoruz. Hainlik yapmak istemiyoruz. Her şey göründüğü gibi. Ama yorulduğumuz bir gerçek. Yorgunluğumuz sizde sıkıntı olarak görülecekse diyecek bir şey yok" dedi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. maçında A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda Moldova ile karşılaşacak. Bu müsabaka öncesinde Teknik Direktör Şenol Güneş ile futbolculardan Mert Günok, Zimbru Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Andorra ile Moldova'nın benzer özellikleri olduğunu belirten Şenol Güneş, "Moldova da iyi savunma yapan bir takım. Yarın zor bir maç olacak. Andorra maçına göre farklı bir oyun yapısı olabilir. Ancak hücum etmek zorundayız. Baskılı oynamalıyız. Andorra maçında da bunların hepsini denedik ama gol geç geldi. Yarın hem güzel bir oyun hem de gol atmayı bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Rakibin gücünü biliyoruz"

Moldova'nın fizik kapasitesi yüksek bir takım olduğunu söyleyen Güneş, "İyi bir savunma anlayışları var. Kontratağa iyi çıkıyorlar. Rakibin gücünü biliyoruz. Ancak 3 puana ihtiyacı olan takım biziz. Grupta hedefe ulaşabilmek için kazanmaya daha fazla ihtiyacımız var. Bunu da yarın sahada göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Emre Belözoğlu'nun belinde hafif bir spazmı var ancak ciddi değil"

Milli takımda yer alan futbolcuların son durumuyla ilgili de konuşan deneyimli teknik adam, "Çok büyük sıkıntımız yok. Emre Belözoğlu'nun belinde hafif bir spazmı var ancak ciddi değil. Maç oynamayı engelleyen bir durum yok. Ozan ve Dorukhan'da da sıkıntı yok. Yusuf'un da kaşında dikiş var ama bu oynamasına engel değil. Kimleri oynatacağımıza yarın karar vereceğiz" diye konuştu.

"Oyuncularda rehavet yok, Emre Belözoğlu'nun belinde hafif bir spazmı var ancak ciddi değil"

Gelişmekte olan bir ekip oluşturdukları vurgulayan Şenol Güneş, "Genel ortalamaya baktığımızda olumsuz bir durum yok. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Bu takım, oynayarak ve gelişerek iyi bir kadro haline dönüşmeye çalışıyor. Bizimle olmayan birçok düşündüğümüz oyuncu var. Şu an ideal 11'i tam sahaya sürmüş değiliz. Fransa maçındaki gibi her şeyi doğru yapsak konuşmaya gerek yok. Oyuncularda rehavet yok, tam tersine iştah var. Sezon yeni başladı. Performansları yeterli değil. Bunları yaşayacağız ama milli takım sahaya kazanmak için çıkar. Yarın sahada bunu düşüneceğiz" açıklamasında bulundu.

"Kasımpaşa'nın sahası çok daha güzel"

Andorra ile oynanan milli maçta Beşiktaş Park'ın zemini ile ilgili bir soruya Şenol Güneş, "Beşiktaş Park, saha zemini en bozuğu görünüyor. Topun akıcılığı yok. Seken top, hızlı oyuna engel oluyor. Ama bunlar mazeret değil. Andorra maçını yine de farklı kazanmalıydık. Şu anda o zeminde oynamam. Kasımpaşa'nın sahası çok daha güzel. Sizinle konuşunca korkuyorum. Yarın benim ağzımdan 'Beşiktaş'ın sahası çok kötüydü' yazacaksınız. Sonra benim için 'sahalara, hocalara karıştı' diyorsunuz" diye cevap verdi.

"Yorgunluğumuz sizde sıkıntı olarak görülecekse diyecek bir şey yok"

Bir basın mensubunun 'Neden moralsiz olduğu' yönündeki soruya ise Şenol Güneş, şöyle cevap verdi:

"Nasıl görüyorsanız saygı duyarım. Müsabakaya hazırlanıyoruz. Zaman çok dar. Andorra maçı gece bitti. Sabah tekrar oyuncuları bu maça hazırlamak durumundayız. Kimseyi utandırmak istemiyoruz. Hainlik yapmak istemiyoruz. Her şey göründüğü gibi. Ama yorulduğumuz bir gerçek. Yorulacağız. Yorgunluğumuz sizde sıkıntı olarak görülecekse diyecek bir şey yok. Grupta hedefi olan Fransa ve İzlanda ile ortak gidiyoruz. Herhangi bir olumsuzluk yok. Takıma güveniyoruz. Görünenin dışında bir olay yok. Ben aklımdan geçeni sizinle paylaşıyorum. Ben sizden değilim, siz benden şikayetçisiniz. Ne oldu anlamıyorum."

Mert Günok: "Mutlaka kazanmak zorundayız"

Mert Günok ise Andorra maçında birçok pozisyona girmelerine rağmen 3 puana son dakikalarda gelen golle ulaştıklarının ifade ederek, "Gücümüzün farkındayız. Moldova'ya saygı duyuyoruz. Yarın galibiyet için sahada olacağız. Özgüvenimiz yerinde. Üç puanı alıp ülkemize döneceğiz" şeklinde konuştu.

Taraftarların ilk maçtan itibaren arkalarında olduğunu hissettiğini söyleyen başarılı kaleci, "İlk maçtan itibaren halkımızın arkamızda olduğunu hissetmek çok güzel bir duygu. Bu desteği hissetmek, uzun süre sonra böyle bir birliktelik yakalamak bizim için itici bir güç oluyor. Güzel bir jenerasyon var. Rekabet milli takıma da olumlu bir şekilde yansıyor. Formayı kaptırmamak için elimden geleni yapıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA