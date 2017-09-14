Şenol Güneş: "Kazanarak Başlamak Önemliydi"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-1'lik Porto galibiyeti sonrası, "Grupta başlangıç önemliydi, iyi başlangıç yaptık. Kazanarak başlamak önemliydi" dedi.



Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında deplasmanda Porto'yu 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Teknik Direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.



İyi bir başlangıç yaptıklarını aktaran Güneş, "Grupta başlangıç önemliydi, iyi başlangıç yaptık. Kazanarak başlamak önemliydi. İyi bir takımla oynadık, rakibe karşı direncimizi iyi koyduk. Oyuncu kalitesi olarak tecrübeli oyuncular da devreye girince iyi bir sonuç geldi. Leipzig ile sahamızda daha zor bir maç oynayacağız, sonra 2 maç Monaco var üst üste. Adım adım gideceğiz. Bu akşam iyi bir oyun ortaya koyduk. Bu tip maçlardan her sonuç çıkabilir. Deplasmanda Porto'ya 3 gol atmak önemli. Yetenek ve karakterle birlikte de oyun ortaya çıkıyor. En iyi takım ve en iyi sonuç alabilmek için daha iyi çalışacağız. Bu sonuçla birlikte Leipzig ve Monaco'nun da bize karşı daha dikkatli olacağını bekliyoruz. Moral açısından, puan açısından önemliydi. Zaman zaman yine hatalarımız olacak. Nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi biliyoruz. Kazandığımız zaman her şey yeterli, kaybedince paniğe düşmeden yarış devam edecek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL