Şenol Güneş, Karius ve Tolgay Arslan'ı Sivasspor Maçının Kadrosuna Almadı

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, Sivasspor maçında dikkat çeken hamleler yaptı. Siyah-beyazlılarda Genk ile oynanan mücadelede kalede yer alan Tolga Zengin'e Sivasspor maçında da kale teslim edildi. Karius, 20 kişilik kadronun dışında kaldı. Öte yandan Güneş, forvette Güven Yalçın'a görev verdi. Böylece 19 yaşındaki oyuncu, ilk kez bir resmi maçta görev almış oldu.

TOLGAY ARSLAN KADRO DIŞI

Beşiktaş'ta Tolgay Arslan, karşılaşmanın 18 kişilik kadrosunda yer almadı. Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Utku, Ersin, Fatih, Roco, Necip, Dorukhan, Vagner Love, Mustafa Pektemek ve Larin'e yer verildi.

"UYGUN GÖRMEDİK"

Şenol Güneş, "Karius, Tolgay, Medel, Gökhan Töre ve Adriano'yu çeşitli sebeplerden dolayı bu kadroda olmalarını uygun görmedik." dedi.