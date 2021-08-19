Şenol Güneş Kadıköy'de

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe-HJK Helsinki mücadelesini tribünden takip etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe-HJK Helsinki mücadelesini tribünden takip etti.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Finlandiya ekibi HJK Helsinki arasında oynanan mücadeleyi A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de takip etti. Müsabakayı protokol tribününde yöneticilerle izleyen tecrübeli teknik adam daha sonra stattan ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı