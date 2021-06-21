Şenol Güneş istifa etti mi?
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Şenol Güneş istifa etti mi?

Şenol Güneş istifa etti mi?
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A Milli takımız EURO 2020'de beklentilerin uzağında kaldı ve puan alamadan turnuvaya veda etti. Eleştiri oklarının çevrildiği isimlerden olan Şenol Güneş ise istifa iddiası ile sosyal medyada gündem oldu. Peki, Şenol Güneş istifa etti mi?

EURO 2020 grup aşamasından 0 puanla dönen A Milli takımızın performansı eleştiri konusu oldu. Şenol Güneş de eleştiri oklarının hedefinde yer aldı. Peki, Şenol Güneş istifa etti mi? İşte, Şenol Güneş'in açıklamaları…

ŞENOL GÜNEŞ İSTİFA ETTİ Mİ?

Şenol Güneş konu ile ilgili olarak şu sözleri kullandı "Şu anda düşüncem istifa edip etmemek değil. İşimizi yaptık, buradan çıkmak düşüncem. Maçtan önce gelirken bizi dünya kupası finaline götürüyordunuz, şimdi nasıl gidersiniz diye düşünüyorsunuz. Zaten böyle yapıldığı için Türkiye'de sıkıntı var. Bunun hesabı yapılır, bu hesap size değil, yönetime verilir. Taraftar içinde bunu kullanarak, sizin bir planlama yapmanızı doğru bulmam. Fikir olarak sorulur, yetkili olduğum için sorumlu olduğumu söylüyorum. Herkes sorumlu, medya da sorumlu, yönetim de oyuncu da sorumlu. Takımın başarı başarısızlığında sorumluluğu üstüme almam gerekir. Bunun karşılığı istifa mıdır? İş yapmak mıdır? İşi bırakıp kaçmak mıdır? Yoksa çalışmak mıdır? Onu siz daha iyi takdir edersiniz." yorumunu yaptı.

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