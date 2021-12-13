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SPOR Şenol Güneş, İstanbul'a gitti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Şenol Güneş, İstanbul'a gittiSelay SAYKAL-Selçuk BAŞAR/TRABZON (DHA) - A Milli Takım eski teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzon'dan ayrılarak İstanbul'a hareket etti.

İSTANBUL (DHA) - SPOR Şenol Güneş, İstanbul'a gitti

Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR/TRABZON (DHA) - A Milli Takım eski teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzon'dan ayrılarak İstanbul'a hareket etti. Geçtiğimiz günlerde boyun fıtığı tedavisi olmak ve eski dostlarıyla görüşmek üzere Trabzon'a gelen A Milli Takım eski teknik direktörü Şenol Güneş, İstanbul'a hareket etmek üzere Trabzon Havalimanı'na geldi. Şenol Güneş, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışı yaşanıyor. Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran başarılı teknik adamın yeniden Beşiktaş'a döneceği iddia ediliyor.

SPOR Şenol Güneş, İstanbul'a gitti

SPOR Şenol Güneş, İstanbul'a gitti

SPOR Şenol Güneş, İstanbul'a gitti

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