Şenol Güneş'in Son Fotoğrafı, Fenerbahçeli Taraftarları Çileden Çıkardı
Sosyal medya kullanıcıları, Galatasaray derbisine çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i tiyatro yapmakla suçladı, "Bu tertemiz kafa yüzünden 3 insan tutuklu." yazdı.
Spor Toto Süper Ligde, belki de ligin kader maçında Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etti.
Fenerbahçe maçında başına gelen darbeyle yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in son fotoğrafı, sosyal medyada tepki topladı.
"KAFASINDA BİR ŞEY YOK"
Bir Fenerbahçe taraftarları, maç öncesi çekilen fotoğrafa "Bu tertemiz kafa yüzünden 3 insan tutuklu. Futbolu, maçı bir yana, sen harbiden kötü bir insansın." yorumunda bulundu. Bu paylaşım, 3 bin beğeni aldı.
YORUMLAR (202)
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Fotoğrafa dikkatli bakarsanız yarası halen duruyor,bence Şenol hoca o karekterde değil,fenevliler fazla bu olayın peşine düştüCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Utanma olmassa bir insanda ne diyüm kardeşimCevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır
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Hayat tarzı herşey olur senelere hocam geçmiş olsunCevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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besiktas gencler birligine 2-1 yenildigi hafta 11. 000tl para kacirdim ve besiktasa lanet ettim sampiyonluk yüzü görmesinler insallahCevap Yaz 4 22 Yayından Kaldır
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Sike de Büyüksun cirkeflikte Büyüksun istediginiz kadar yirtinin dunya dondukce kirli pislik isleriniz nesilden nesile aktarilacak evet iste Büyüksunuz Kabul ettikCevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır