Şenol Güneş'in Prensi Güven Yalçın'ın Maaşına Zam Yapılacak
Vagner Love ve Larin'i keserek, Sivasspor maçına ilk 11'de başlayan ve siyah-beyazlıların tek golünü atan Güven Yalçın'ın maaşına iyileştirme yapılacak.
Beşiktaş'ta son lig maçında gol atan 19 yaşındaki Güven Yalçın'ın ayda sadece 8 bin euro kazandığı öğrenildi. Sivas karşısında takımının tek golünü atan ve teknik direktör Şenol Güneş'ten de formayı kapan Güven Yalçın, performansıyla bundan sonraki maçlarda da ilk 11'de oynayacağını gösterdi.
DEVRE ARASINA KADAR İLK 11'DE
Süper Lig'in devre arasında kadar oynanacak 5 maçta da 11'de oynaması beklenen 19 yaşındaki golcünün maaşı, forvet hattında kestiği oyuncuların aldığı ücretle kıyaslandığında, kendi maaşı devede kulak bile değil.
3.4 MİLYON EURO KULÜBEDE
Güven Yalçın'ın 11'den kestiği Larin yılda 1,6 milyon euro, Vagner Love ise yine yılda 1,8 milyon euro kazanıyor. Bir başka deyişle Güven Yalçın toplamda 3,4 milyon euroluk oyuncuları devre dışı bıraktı.
ALDIĞI ÜCRETE ZAM YAPILACAK
Güven'in performansının artması durumunda aldığı ücrette ciddi bir iyileştirme yapılacak.
(Takvim)
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Ne verecekler daha yeni ilk 11 e girdi sizde bir atölyede çalışsanız ne kadar maaş alırdınız yılda bu topçu ver parayı bu popçu ver parayı yok öyle bir dünya bize o parayı versinler hafta da değil her gün maça çıkarız para nasıl kazanıldığını bilsinler sanki memleketi kurtarıyorlar normal memur veya işçi maaşıyla oynatmaları gerekiyor. Not: sadece gençleri değil bütün profesyonel futbolculara aynı maaş ve muamele olsun.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Adam aylık 50.bin tl alıyo sanki asgari ucretli muamelesi yapılıyo 1 mac oynamıs adama ne zammı yapacan 1-2 bu paralara oynasın hele gunahtır bu verilen paralaraCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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SADECE 8000 Avro diyor.Adam henüz bir maç oynadı.Ne olacaktı maaşı?Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Aha böyle adamları bulun elin gavuruna para vermeyelimCevap Yaz 10 Yayından Kaldır