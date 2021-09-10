Şenol Güneş'in ikinci dönemi 2,5 yıl sürdü
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Şenol Güneş'in ikinci dönemi 2,5 yıl sürdü

Şenol Güneş'in ikinci dönemi 2,5 yıl sürdü
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş'in ikinci dönemi 2,5 yıl sürdü.

A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş'in ikinci dönemi 2,5 yıl sürdü. 2019 Mart ayında milli takımın başına ikinci kez getirilen Şenol Güneş'le yollar bugün itibarıyla ayrıldı.

Ay-yıldızlı ekip deneyimli teknik adamın ikinci döneminde 32 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 15 galibiyet elde eden milli takım, 7 mağlubiyet ve 10 beraberlik aldı. Milli takım, 25'i resmi, 7'si özel olmak üzere oynadığı 32 maçta, 55 gol atarken, kalesinde 40 gol gördü.

Milli takım, Şenol Güneş'in ikinci dönemindeki ilk maçında deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti. Güneş'in ikinci döneminin son maçı ise deplasmanda 6-1 kaybedilen Hollanda karşılaşması oldu.

Şenol Güneş'in ikinci dönemindeki milli maçlar

A Milli Futbol Takımı'nın Şenol Güneş'in ikinci döneminde yaptığı maçlar ve sonuçlar şöyle:

TarihOrganizasyonRakipSonuç
07.09.2021
Dünya Kupası Elemeleri
Hollanda1-6
04.09.2021Dünya Kupası ElemeleriCebelitarık3-0
01.09.2021Dünya Kupası ElemeleriKaradağ2-2
20.06.2021EURO 2020İsviçre1-3
16.06.2021EURO 2020Galler0-2
11.06.2021EURO 2020İtalya0-3
03.06.2021ÖzelMoldova2-0
31.05.2021ÖzelGine0-0
27.05.2021ÖzelAzerbaycan2-1
30.03.2021Dünya Kupası ElemeleriLetonya3-3
27.03.2021Dünya Kupası ElemeleriNorveç3-0
24.03.2021Dünya Kupası ElemeleriHollanda4-2
18.11.2020UEFA Uluslar LigiMacaristan0-2
15.11.2020UEFA Uluslar LigiRusya3-2
11.11.2020ÖzelHırvatistan3-3
14.10.2020UEFA Uluslar LigiSırbistan2-2
11.10.2020UEFA Uluslar LigiRusya1-1
07.10.2020ÖzelAlmanya3-3
06.09.2020UEFA Uluslar LigiSırbistan0-0
03.09.2020UEFA Uluslar LigiMacaristan0-1
17.11.2019Avrupa Şampiyonası ElemeleriAndorra2-0
14.11.2019Avrupa Şampiyonası Elemeleriİzlanda0-0
14.10.2019Avrupa Şampiyonası ElemeleriFransa1-1
11.10.2019Avrupa Şampiyonası ElemeleriArnavutluk1-0
10.19.2019Avrupa Şampiyonası ElemeleriMoldova4-0
07.09.2019Avrupa Şampiyonası ElemeleriAndorra1-0
11.06.2019Avrupa Şampiyonası Elemeleriİzlanda1-2
08.06.2019Avrupa Şampiyonası ElemeleriFransa2-0
02.06.2019ÖzelÖzbekistan2-0
30.05.2019ÖzelYunanistan2-1
25.03.2019Avrupa Şampiyonası ElemeleriMoldova4-0
22.03.2019Avrupa Şampiyonası ElemeleriArnavutluk2-0
Not: Skorlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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