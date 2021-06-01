Şenol Güneş'in doğum günü kutlandı
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Şenol Güneş'in doğum günü kutlandı

Şenol Güneş'in doğum günü kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 69. yaş günü, Milli Takım'ın Antalya kampında kutlandı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 69. yaş günü, Milli Takım'ın Antalya kampında kutlandı.

A Milli Futbol Takımı'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan'ın da katıldığı öğle yemeğinde Kaptanı Burak Yılmaz, tüm oyuncular adına takımın hediyesini Güneş'e sundu. Şenol Güneş için Pelit Pastanesi tarafından kendisinin ve tüm takımın görsellerinin bulunduğu özel bir pasta hazırlanırken, deneyimli çalıştırıcı tüm ekiple hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bu jest için emeği geçen herkese teşekkür eden Güneş, kampta tüm takımla birlikte doğum gününü kutlamaktan çok mutlu olduğunu belirtti.

-İHA-

Şenol Güneş'in doğum günü kutlandı
Şenol Güneş'in doğum günü kutlandı
Şenol Güneş'in doğum günü kutlandı
Şenol Güneş'in doğum günü kutlandı
Şenol Güneş'in doğum günü kutlandı
Şenol Güneş'in doğum günü kutlandı
Şenol Güneş'in doğum günü kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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