Şenol Güneş'in Azarlaması Sonrası beIN Sports Spikeri Kızardı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kaybettikleri Sivasspor maçı sonrası röportaj için bekletilmesine kızdı, "Saygısızlık yapmaya hakları yok." dedi.

Süper Ligde Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'a 2-1 kaybederek ligin ilk yarısını mağlubiyetle kapattı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonu röportajında yayıncı kuruluşa tepki gösterdi.

Kendisinin bekletildiğini ifade eden Güneş, "Biz buraya gelmek mecburiyetindeyiz. Geldiğimiz halde bekledim. Arkadaş da bir şeyler diyor. Bilgi sahibi olsun, ona göre konuşsun. Bize saygısızlık yapma hakları yok." ifadelerini kullandı. Bu esnada beIN Sports spikerinin kızarması dikkatlerden kaçmadı.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

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YORUMLAR (42)

  • TIRIŞKIDANFIŞ.:
    Bütün paralı spor kanalları yüzünden,Türk futbolu bitmiştir.Bütün gençlik kahve ve meyhanelere mahkum edilmiştir.Bir tane adam yokki dile getirsin hepsi paranın esiri.
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    MAZZOLA.: Aynen taraftarlıgın adı fanatizm olmuştur paralı futbol kanalları ülke futbolunu tamamen bitirmiştir ruhuna Fatiha.
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  • SIRADAN:
    Aralarındaki konuşma aynen şöyle.... Şenol Güneş: yav kardesim yarım saat oldu burda bekliyorum..nerdesin be olum....? Spiker:eee Şenool bey koridorda kayboldum ..bi bulamadımki burayı..en son tuvaletlerin oraya gelince anladım yanlış yoldayım... Şenol Güneş:iyi iyi tamam hadi. Ne soracaksan sor esiyo burası üşütmeyelim... Spiker:ha pardon öhömm. Bu yemekteyiz programları hakkında ne düşünüyorsunuz???? Şenol Güneş:unuttun demi ne soracağını..?allah seni bildiği gibi yapsin emi..hiç yüzünde kızarmıyor şuna bak.. Spiker:olurmu hocam benim yüzüm kızarır ahan da bakın kıp kırmızı oldu..nasil iyimi böyle....? Şenol Güneş:alın şu asamı karşımdan elimden bi kaza cikacak şimdi.. Spiker:enbuyuk feneer enbuyuk feneeer....
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  • FENERBAHÇELİ :
    Maaşını onlar ödüyor kısaca sizin patronunuz haddini bil boş teneke....
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    SONER: Fblilerin de aklı hep yedirmek içirmek maaşa bağlamak uşaklık efendilik... Hırsız şikeci..
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  • ÖZGÜR KOÇBAŞ:
    Fatih Terim Gelince Şenol Hocanın Dengesi Kaçtı Çok Normal imparator Maça Çıkmadan Rakipler Dağıldı Geçmiş Olsun Rakiplere
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    KOCAELİ: Erken öten horozun sesi sabaha cikmazmis yarın göz göz göz 3 tane yolladimi kim dağılmış görürsün
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  • ÇAÇA:
    Okadar yayin hakki parasi veriyorlar size Şenol hoca bekliceksiniz tabi bir bakima sizin müşteriniz sayilir
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  • YİĞİDO:
    buda sivas a her geldiğinde birilerine laf sokuyor.. geçen geldiğinde yok seyirciler küfür etmiş emniyet işini yapmamış. şimdi de buu.. bi sıkıntısı var ama neyyseee...
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  • TENTEN:
    Herkesin yapabileceği şeyler sınırlıdır...şenolcuğmun lapasite sınırı buraya kadar ..artık takımın gücünü kaldırabilecek daha üst düzey biri gerekli...takım ilerliyo ama şenol. Yetişemiyo....
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    TENTEN: Burak ı istedi almadılar...negredoyu çaktırmadan bitiriyooo..mario yada abubakar olsaydı...cenki oynatırmıydıııı..bırak şenol bu taktikleri. Sen giderken biz cenabet dönüyoduk o yollardan
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    TENTEN: Negredoyu niye çıkardı anlayan varmı
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