Şenol Güneş'in Azarlaması Sonrası beIN Sports Spikeri Kızardı
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kaybettikleri Sivasspor maçı sonrası röportaj için bekletilmesine kızdı, "Saygısızlık yapmaya hakları yok." dedi.
Süper Ligde Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'a 2-1 kaybederek ligin ilk yarısını mağlubiyetle kapattı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonu röportajında yayıncı kuruluşa tepki gösterdi.
Kendisinin bekletildiğini ifade eden Güneş, "Biz buraya gelmek mecburiyetindeyiz. Geldiğimiz halde bekledim. Arkadaş da bir şeyler diyor. Bilgi sahibi olsun, ona göre konuşsun. Bize saygısızlık yapma hakları yok." ifadelerini kullandı. Bu esnada beIN Sports spikerinin kızarması dikkatlerden kaçmadı.
(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)
YORUMLAR (42)
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Bütün paralı spor kanalları yüzünden,Türk futbolu bitmiştir.Bütün gençlik kahve ve meyhanelere mahkum edilmiştir.Bir tane adam yokki dile getirsin hepsi paranın esiri.Cevap Yaz 3 Yayından KaldırMAZZOLA.: Aynen taraftarlıgın adı fanatizm olmuştur paralı futbol kanalları ülke futbolunu tamamen bitirmiştir ruhuna Fatiha.3 Yayından Kaldır
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Aralarındaki konuşma aynen şöyle.... Şenol Güneş: yav kardesim yarım saat oldu burda bekliyorum..nerdesin be olum....? Spiker:eee Şenool bey koridorda kayboldum ..bi bulamadımki burayı..en son tuvaletlerin oraya gelince anladım yanlış yoldayım... Şenol Güneş:iyi iyi tamam hadi. Ne soracaksan sor esiyo burası üşütmeyelim... Spiker:ha pardon öhömm. Bu yemekteyiz programları hakkında ne düşünüyorsunuz???? Şenol Güneş:unuttun demi ne soracağını..?allah seni bildiği gibi yapsin emi..hiç yüzünde kızarmıyor şuna bak.. Spiker:olurmu hocam benim yüzüm kızarır ahan da bakın kıp kırmızı oldu..nasil iyimi böyle....? Şenol Güneş:alın şu asamı karşımdan elimden bi kaza cikacak şimdi.. Spiker:enbuyuk feneer enbuyuk feneeer....Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Oğlum beıns sportun parasınıda taraftarlar veriyor babasının hayrınamı yayın yapıyorCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır....: Beğenicektim yanlışlıkla oldu. Haklı bir yorum.1 Yayından Kaldır
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Maaşını onlar ödüyor kısaca sizin patronunuz haddini bil boş teneke....Cevap Yaz 4 6 Yayından KaldırSONER: Fblilerin de aklı hep yedirmek içirmek maaşa bağlamak uşaklık efendilik... Hırsız şikeci..7 2 Yayından Kaldır
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normal tipik puan kaybeden şenolCevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır
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İmparator Fatih Terim'in Ayak Sesleri NormalCevap Yaz 19 8 Yayından Kaldır
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Fatih Terim Gelince Şenol Hocanın Dengesi Kaçtı Çok Normal imparator Maça Çıkmadan Rakipler Dağıldı Geçmiş Olsun RakiplereCevap Yaz 15 10 Yayından KaldırKOCAELİ: Erken öten horozun sesi sabaha cikmazmis yarın göz göz göz 3 tane yolladimi kim dağılmış görürsün1 1 Yayından Kaldır
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tınerı fazla kacırıyo şenıl bey yenılınceCevap Yaz 4 8 Yayından Kaldır
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YENİLGİYİ AZMETMEKTE BİR ERDEMLİKTİRCevap Yaz 5 14 Yayından KaldırFENERBAHÇELİ : "H"azmetmek......yorumunu anlamak için quantum uzmanı olmak gerekiyor.2 1 Yayından Kaldır
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Yenseydi beklerdiCevap Yaz 8 14 Yayından Kaldır
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Okadar yayin hakki parasi veriyorlar size Şenol hoca bekliceksiniz tabi bir bakima sizin müşteriniz sayilirCevap Yaz 13 5 Yayından Kaldır
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Çalış seninde olurCevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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ŞENOL HOCA TİNERİ FAZLA KAÇIRMIŞ BU MAÇ GALİBACevap Yaz 17 10 Yayından Kaldır
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.......gidin hepiniz Şenol hocaya laf yokCevap Yaz 11 22 Yayından Kaldır
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LiderCevap Yaz 4 9 Yayından Kaldır
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Fatıh terim kopyasıCevap Yaz 16 14 Yayından Kaldır
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buda sivas a her geldiğinde birilerine laf sokuyor.. geçen geldiğinde yok seyirciler küfür etmiş emniyet işini yapmamış. şimdi de buu.. bi sıkıntısı var ama neyyseee...Cevap Yaz 24 4 Yayından Kaldır
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Yesermis birazCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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Herkesin yapabileceği şeyler sınırlıdır...şenolcuğmun lapasite sınırı buraya kadar ..artık takımın gücünü kaldırabilecek daha üst düzey biri gerekli...takım ilerliyo ama şenol. Yetişemiyo....Cevap Yaz 11 18 Yayından KaldırTENTEN: Burak ı istedi almadılar...negredoyu çaktırmadan bitiriyooo..mario yada abubakar olsaydı...cenki oynatırmıydıııı..bırak şenol bu taktikleri. Sen giderken biz cenabet dönüyoduk o yollardan1 Yayından KaldırTENTEN: Negredoyu niye çıkardı anlayan varmı3 Yayından Kaldır
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ÇirkefCevap Yaz 12 16 Yayından Kaldır