Şenol Güneş: "İki maçta iki farktan sonra puan kaybetmenin adını koymak mümkün değil"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şenol Güneş: "İki maçta iki farktan sonra puan kaybetmenin adını koymak mümkün değil"

İhlas Haber Ajansı / Bora Akyol - Haberler | Spor

- Şenol Güneş: "İki maçta iki farktan sonra puan kaybetmenin adını koymak mümkün değil" A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Taraftar da en az bizim kadar üzülüyordur" A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Letonya ve Karadağ müsabakalarında yaşanan puan kayıpları ile...

- Şenol Güneş: "İki maçta iki farktan sonra puan kaybetmenin adını koymak mümkün değil"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş:

"Taraftar da en az bizim kadar üzülüyordur"

İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Letonya ve Karadağ müsabakalarında yaşanan puan kayıpları ile ilgili olarak, "İki maçta iki farktan sonra bu şekilde puan kaybetmenin adını koymak mümkün değil" dedi.

A Milli Futbol Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 4. maçında Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karadağ karşısına kazanmak için çıktıklarının altını çizen Güneş, "Rakip ilk 5 dakika önde bastı. Daha sonra oyunu tamamen elimize geçirdik. Ne yaptığını bilen takım olarak daha fazla da gol bulabilirdik. Rakip defans arkasına gitmeye çalışıyordu. Hem atanı hem kaçanı kontrol edemedik. Yediğimiz gol oyun tempomuza etki yaptı. İkinci yarı oyun kontrollüydü. 60-65 ten sonra düşmeler başladı. Hücumda etkili değildik ama rakibin de etkisi yoktu. Kenan'ın ve Okay'ın sakatlığından dolayı bazı değişiklikler yapmak zorundaydık. Rakibimiz duran topları etkili kullanan bir takım. Bu anlamda değişiklikler yaptık. Oyun normal gidiyordu. Çıktığımızda da etkili pozisyonlar bulduk. Maalesef geriden dikine atılan top yaptığımız faul ve yediğimiz gol son dakikalarda rakibe 1 puan aldırdı, bize de 2 puan kaybettirdi. Oynadığımız oyunla kazanılması gereken bir maçtı o yüzden üzgünüz. Bu maçtan alacağımız 3 puan rakiplerin beraberliği ile büyük avantaj ortaya koyacaktı. Üzüldük" şeklinde konuştu.

"İki maçta da iki farktan sonra puan kaybetmenin adını koymak mümkün değil"

Letonya ve Karadağ müsabakalarında yaşanan puan kayıplarına değinen Güneş, "İki maçta 4 puan değil, hiç puan kaybı yapmadan çıkmamız gerekiyordu. Letonya maçında da oyundan düşmüştük ama rakip hava toplarıyla üstünlük sağlamıştı. Burada da faul pozisyonunda rakibe gol şansı verdik. Geriden atılan uzun topa faul yapmamızla golü buldular. Oyunda net bir zaafımız yoktu. İki maçta da iki farktan sonra bu şekilde kaybetmenin adını koymak mümkün değil. Bu maç farklı bitmesi gereken bir maçtı. Oyuncularımız olumsuzluklara rağmen iyi oynadılar, güzel goller oldu daha fazla olması gerekiyordu. 2-3 oyuncumuzun sakatlanarak çıkması rakibin uzun boylu oyuncularına avantaj oldu" ifadelerini kullandı.

"Taraftar da en az bizim kadar üzülüyordur"

Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından yapılan istifa tezahüratları ile ilgili de konuşarak, şu ifadeleri söyledi:

"Seyirci tezahürat yapar. Niye bağırdınız diye söylemem mümkün değil. Kazanırsan alkışlar. Kaybedersen olumsuz bakar. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Taraftar da en az bizim kadar üzülüyordur. Birini suçlayarak çözüm bulmanın doğru olduğunu düşünmüyorum."

"Altay güvenli olduğu için onunla başladım"

Kaleci tercihinin Altay'dan yana olmasıyla ilgili açıklama yapan Güneş, "Kalecilerden üçünün de iyi olduğunu düşünüyorum. Mert'in transferinden dolayı oynamadığı için sıkıntısı var. Uğurcan'ın da Avrupa Şampiyonası'nın verdiği bir sıkıntı var. Altay daha güvenliydi o yüzden bununla başladım. Yediğimiz her golde bir oyuncuyu suçlarsak doğru olmaz" diyerek sözlerini tamamladı.

Şenol Güneş: 'İki maçta iki farktan sonra puan kaybetmenin adını koymak mümkün değil'
Şenol Güneş: 'İki maçta iki farktan sonra puan kaybetmenin adını koymak mümkün değil'
Şenol Güneş: 'İki maçta iki farktan sonra puan kaybetmenin adını koymak mümkün değil'
Şenol Güneş: 'İki maçta iki farktan sonra puan kaybetmenin adını koymak mümkün değil'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bora Akyol

Karadağ beraberliği sonrası Vodafone Park'ta sert tepki! Tribünler hep bir ağızdan Şenol Güneş'i istifaya çağırdı
Karadağ beraberliği sonrası Vodafone Park'ta sert tepki! Tribünler hep bir ağızdan Şenol Güneş'i istifaya çağırdı
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'ndaki dördüncü maçında Karadağ ile 2-2 berabere kaldı.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'ndaki dördüncü maçında Karadağ ile 2-2 berabere kaldı.
Son Dakika: 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, son saniyede yediği golle Karadağ'la 2-2 berabere kaldı
Son Dakika: 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, son saniyede yediği golle Karadağ'la 2-2 berabere kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan
Magazin Ezgi Mola Deniz Akkaya Gülben Ergen Seren Serengil
Spor Marcao Mesut Özil Ali Öztürk Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Şenol Güneş: "İki maçta iki farktan sonra puan kaybetmenin adını koymak mümkün değil" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 01:09:20. #1.16#

title