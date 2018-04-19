Şenol Güneş Hastaneye Kaldırıldı - Hastane Önünde Bekleyen Taraftarlar

- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in hastaneye getirilmesi İSTANBUL - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda karşılaştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e Fenerbahçeli taraftarlar tarafından yabancı madde atıldığı için maça ara verildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş hastaneye getirildi.