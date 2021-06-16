Şenol Güneş: Galler ve İsviçre Maçları Bizim İçin Final

Türkiye Euro 2020 A Grubundan bugün Galler ile kritik bir maça çıkacak. Bakü'de oynanacak maç öncesi teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tek maçtaki galibiyetin yetmeyeceğini söyleyen Şenol Güneş, grupta oynanayacak Galler ve İsviçre maçlarının final niteliğinde olduğunu söyledi.