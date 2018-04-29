Şenol Güneş, Galatasaray Yenilgisi Sonrası Konuşmadı

Spor Toto Süper Lig 31. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Galatasaray 2-0 mağlup oldu.

"KONUŞACAK BİR ŞEY YOK"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray derbisinin öncesinde olduğu gibi sonrasında da karşılaşmayla ilgili açıklama yapmadı. Güneş, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda, "Konuşacak bir şey yok. Birçok değerin anlamını yitirdiği ortamda... Maçtan önce de söyledim. Teknik olarak da söyleyecek bir şey yok" diye konuştu.