Şenol Güneş, Galatasaray Randers maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray-Randers karşılaşmasını tribünden takip etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray-Randers karşılaşmasını tribünden takip etti.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında Galatasaray ile Danimarka ekibi Randers arasında oynanan mücadeleyi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de takip etti. Güneş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakayı protokol tribünden izledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı