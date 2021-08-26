Şenol Güneş, Galatasaray Randers maçında
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray-Randers karşılaşmasını tribünden takip etti.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray-Randers karşılaşmasını tribünden takip etti.
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında Galatasaray ile Danimarka ekibi Randers arasında oynanan mücadeleyi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de takip etti. Güneş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakayı protokol tribünden izledi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı