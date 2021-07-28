Şenol Güneş, Galatasaray PSV maçını izledi

Galatasaray ile PSV arasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de takip etti.

Galatasaray ile PSV arasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de takip etti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken, zorlu mücadeleyi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de takip etti. Güneş'in yanında yardımcı antrenörü Bayram Bektaş da yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop müsabakayı tribünden izledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı