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Şenol Güneş, Galatasaray kampını ziyaret etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın kampını ziyaret etti.

10.01.2020 22:22 | Son Güncelleme: 10.01.2020 22:22
Şenol Güneş, Galatasaray kampını ziyaret etti

Teknik Direktörü , 'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren 'ın kampını ziyaret etti.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ve yardımcı antrenör Levent Şahin ile bir araya gelen Güneş, ikinci devre için başarı dileklerini iletti.

Ziyarette Güneş'in yanı sıra, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş ve Türkiye Federasyonu Milli Takımlar Müdürü Hüseyin Coşkun da yer aldı.

Kaynak: AA
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