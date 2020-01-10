Şenol Güneş Galatasaray'ın kampını ziyaret etti
Haberler » Güncel » Şenol Güneş Galatasaray'ın kampını ziyaret etti - Haber

Şenol Güneş Galatasaray'ın kampını ziyaret etti

Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray'ın kampına A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ziyarette bulundu.

10.01.2020 23:15 | Son Güncelleme: 10.01.2020 23:15
Şenol Güneş Galatasaray'ın kampını ziyaret etti

Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını 'da sürdüren 'ın kampına A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü ziyarette bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Yardımcı Antrenör Levent Şahin ile bir araya gelen Şenol Güneş, sarı-kırmızılı takıma ikinci yarıda başarılar diledi. Ziyarette Şenol Güneş'in yanı sıra, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş ve TFF Milli Takımlar Müdürü Hüseyin Coşkun da yer aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler