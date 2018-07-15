Şenol Güneş, Fabri İçin Gelen 44 Milyon TL'lik Teklifi Kabul Etmedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fabri için İngiliz ekibi Fulham'dan gelen 44 milyon TL'lik teklifi reddetti.

İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, Beşiktaş'ın İspanyol file bekçisi Fabri için 44 milyon TL'lik bir teklif yapmıştı. Yönetim düşünmek için süre isterken, teknik direktör Şenol Güneş'ten bu transfere onay çıkmadı.

Bu rakamlara Fabri gibi kaliteli bir kaleci bulamayacaklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, 30 yaşındaki eldivenin takımda kalmasını istedi.

Başkan Fikret Orman ve ekibi ise görüşmeleri askıya aldı.

(Fanatik)

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