Şenol Güneş, EURO 2020 kura sonuçlarını değerlendirdi
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti.
30.11.2019 22:03 | Son Güncelleme: 30.11.2019 22:08
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş kura çekiminin ardından basın mensuplarının soruları yanıtladı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Şenol Güneş, EURO 2020 kura sonuçlarını değerlendirdi
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