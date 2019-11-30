Haberler » Spor » Şenol Güneş, EURO 2020 kura sonuçlarını değerlendirdi - Spor

Şenol Güneş, EURO 2020 kura sonuçlarını değerlendirdi

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti.

30.11.2019 22:03 | Son Güncelleme: 30.11.2019 22:08
Şenol Güneş, EURO 2020 kura sonuçlarını değerlendirdi

, 2020 Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü kura çekiminin ardından basın mensuplarının soruları yanıtladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Şenol Güneş, EURO 2020 kura sonuçlarını değerlendirdi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.