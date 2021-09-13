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Şenol Güneş eşyalarını toplayarak vedalaştı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Şenol Güneş eşyalarını toplayarak vedalaştı

Şenol Güneş eşyalarını toplayarak vedalaştıUğur DEMİRKIRDI, İstanbul DHAA Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Ay-Yıldızlı ekibi yönetecek yeni teknik adamın arayışları sürüyor.

Şenol Güneş eşyalarını toplayarak vedalaştı

Uğur DEMİRKIRDI, İstanbul DHA

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Ay-Yıldızlı ekibi yönetecek yeni teknik adamın arayışları sürüyor.

Şenol Güneş bugün Riva'ya gelerek yardımcıları ve personelle vedalaştı. TFF'nin Levent'deki binasından ve Riva'daki tesislerden eşyalarını toplayan Şenol Güneş görev aldığı süre içinde kendisine destek olanlara teşekkür ederek ayrıldı. Futbol Federasyonu Yöneticisi Hamit Altıntop'un yaptığı görüşmelerin sonucunda bir karara varacak olan TFF Yönetimi yarın toplanacak. Yarınki toplantıda, yaptığı görüşmelerin detaylarını anlatması beklenen Hamit Altıntop'un raporları doğrultusunda Yönetim bir karar vermeye çalışacak. Yeni teknik adamın cuma günü açıklanması bekleniyor.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Şenol Güneş eşyalarını toplayarak vedalaştı - Haberler Spor
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