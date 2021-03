Şenol Güneş: Dünya Kupası'nda olmayı çok istiyorum

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL, - A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Çok ihtiyacımız var. Dünya Kupası'nda olmayı ben çok istiyorum. Şu anda çok mutluyum, oyuncular mutlu" dedi.A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 2'nci maçında İspanya'da oynanan mücadelede Norveç'i 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve liderliğe yükseldi. Karşılaşmanın ardından A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.Aldıkları galibiyet için oyuncularını tebrik eden Şenol Güneş, "Grupta ikinci maçımızı Hollanda'nın ardından Norveç ile oynayacaktık. 2 güçlü takımla üst üste oynadık, bugün de kazandık ve mutluyuz. Geçen maçta yeni bir başlangıç yapmıştık. Henüz 2 maç oynadık. Bugün itibariyle oyunla ilgili konuşmayı doğru bulmuyorum. Kazanınca her şey doğru, kaybedince kötü olduğu için çok fazla girmeye gerek yok. Bütün oyuncularımı alınlarından öpüyorum, teşekkür ediyorum, onlarla gurur duyuyorum. İki maçta da dikkatli, akıllı, disiplinli ve yürekten oynadılar. Her şeyi yerinde, zamanında, doğru yaptılar ve karşılığını aldılar. Rakibimizin gücünü biliyorduk. Özellikle önde Sörloth ve Haaland'ın etkinliğini. Sabırlı oynadık. Doğru oyundu ve sonuç geldi. Oyuncularıma ve bugünleri bizlere hazırlayan yönetime teşekkür ediyorum. Türk milletinin arkamızda olduğunu hissediyoruz. O heyecanı, sorumluluğu taşıyoruz. Bütün oyuncular taşıyor. Doğru işler yaptığımızı düşünüyoruz, bizim için güzel bir maç oldu" diye konuştu."DEFANSTA ALTERNATİFİMİZ KALMADI"Rakibin zaaflarından faydalandıklarını belirten Şenol Güneş, "Oyun içinde rakibi 2 santrforu yan yana olup Odegaard ve Elyounisi'yi içeri sokuyorlardı. Bekleri çıkartıyorlardı, bekleri kapattık. Hakan çok çalıştı. Belki kendi oyununun dışına çıktı ama ofansta da iş yaptı. Yusuf da bunu iyi yaptı. Geride risklerimiz vardı, uzun toplar. Başında bir kere yaptılar o da ofsayt oldu. Onun dışında yapamadılar, başarılı olduk. 1.94 boyunda iki tane hareketleri santrforları vardı. Ona karşı Okay zaman zaman yardımcı oldu. Bizim defansta alternatifimiz kalmadı. İki bek ve iki stoperimiz bizimle yok. Ozan da hastaydı. Sabah ısındığı zaman halsizim dedi. Öğleden sonra bir daha baktık, 10-15 dakika oynarım deyince ben onu oyuna koydum. O zaman da 3'lüyü daha rahat kullandık. Hem ileriye gidip tutamıyorduk hem de skor gelmişti. Çok yorulan oyuncular vardı. Burak, Yusuf, Hakan, Kenan onları dışarı çıkarıp orada daha çok koşan oyuncu Halil'i, Caner'i, Enes'i koydum. 3'lüye dönebiliriz tabii. Ben 3'lü, 4'lü, 2'lü çok üstünde durmam. Nihayetinde savunma ve hücum yapıyorsunuz. Sistemler bize yardımcı olan unsurlardır. Ama değişiklikler oyuncunun kafasında karışıklık yaparsa yapmamak lazım. Bizim oyuncularımız benimsiyor. Verilen görevin en iyisini yapmaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu."DÜNYA KUPASI'NDA OLMAYI BEN ÇOK İSTİYORUM"Hollanda ve Norveç galibiyetlerinin ardından Letonya maçına konsantre olmanın zor olup olmayacağı sorulan Güneş, şu ifadeleri kullandı: "Düşünce olarak, kazanma duygusu olarak bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Oyuncularımız buna artık alıştılar. Ne düşündüğümüzü, yapmak istediğimizi hepsi ekip ruhu içerisinde biliyor. Hep birlikte ne yapacağımızı ortaya koyuyoruz. Ancak bu tip maçlar zordur. Norveç'te mesela 43 dakika gol atamadı. Sonrasında 2 gol üst üste buldular. Hollanda'da Letonya'ya 2 tane attı. Ne ezik olacağız ne de havaya gireceğiz. İşimizi iyi yapacağız, Letonya maçı da zor bir maç. 2 tane güçlü takımı yenmemiz, diğer takımları yeneceğimizin garantisi değildir. Ama oyunumuz, isteğimiz bir avantajdır onu kullanacağız. Buraya geldikten sonra da yüzde 100'ünü yapmak zorundayız. Yarından itibaren Letonya maçına hazırlanacağız. Sonrasında Avrupa Şampiyonası var. Daha sonra eylül ayına geliriz. Her şeyi yerinde zamanında yapmak lazım. Daha önce Avrupa Şampiyonası'nda son dakikada attığımız gollerle maç kazandık. Ama Fransa'yı daha iyi oyunla daha rahat yendik. Bu futbolda var. Sürprizler onun için oluyor. Hollanda ve Norveç iyi takımlar. Marka oyuncuları var. 2 maçın oyun tarzıyla, Letonya maçının oyun tarzı aynı olmayacak. Bunun da zorlukları var. Savunma yapmak hücuma göre daha zordur. Daha çok beceri ve zenginlik ister. Bu kadar emeğin karşılığında oyuncuların da buna hakkı yok, benim de hakkım yok, Türkiye'nin de hakkı yok. Bunun karşılığını almamız lazım. Çok ihtiyacımız var. Dünya Kupası'nda olmayı ben çok istiyorum. Şu anda çok mutluyum, oyuncular mutlu. Bu mutluluğu Allah bozmaz, yeter ki biz bozmayalım.""ONLAR TOPUN BİZDE KALMASINI İSTİYORDU, BİZ DE ONLARDA KALMASINI İSTİYORDUK"Topun rakipte kalmasını istediklerini aktaran Güneş, "Güçlü bir takıma karşı oynadık. Onların güçlü taraflarını kontrol altına alınca hücuma çıkışlarımızda etkili ataklarımız oldu. Oyun bizim lehimizde geçti. Onlar topun bizde kalmasını istiyordu, biz de onlarda kalmasını istiyorduk. Çıkışlarımızı, başarıyla bitirmemiz oyunu lehimize çevirdi" dedi."CUMHURBAŞKANIMIZ FUTBOLU SEVİYOR"Karşılaşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini aradığını belirten Şenol Güneş, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımız maçtan sonra aradı. Zaten kendisi eski bir futbolcu. Futbola ilgili, bizi seviyor. Futbolu da seviyor, Türkiye'nin başarısını istiyor. Her şeyi paylaştı. Oyuncularımızı, başkanı, teknik heyeti herkesi tebrik etti. Tüm Türkiye bu maçlara kilitlendi. O yüzden moral değeri yüksek, bu gece bizim içinde özel bir gece. Kandilimizi kutladılar. Tebrik ettiler, biz de kendisine teşekkür ettik.""KAZANDIK, DEMEK Kİ DOĞRU İŞLER YAPTIK"Doğru işler yaparak kazandıklarını söyleyen Güneş, "Bu maçta futbolun bu taraflarına hiç girmeyeceğim. Maçı kazandık. Öyle yaptım, böyle yaptım desem de bir kısmı bravo iyi yaptın, bir kısmı da kazanınca zaten böyle konuşuyorsun diyeceği için Türkiye'deki kısır döngüye düşmek istemiyorum. Kazandık, demek ki doğru işler yaptık" ifadelerini kullandı."NORVEÇ SON YILLARDA YÜKSELEN BİR TAKIM"Norveç'in son zamanlarda yükselişte olduğuna dikkat çeken Şenol Güneş, "Norveç son yıllarda yükselen bir takım. FIFA sıralamasına baktığımız zaman da yükseliyor. Genç bir kadro kurdular ve son yıllarda iyiye gidiyorlar. Hücum hattında zengin, dünya çapında oyuncular ürettiler. Savunmada değişiklikleri oldu. Bugün biz sabırla oynadık. Dikkatli oynadık. Rakibin açıklarını kullanarak oynadık ve o yüzden başarılı olduk. Bu Norveç'in kötü takım olduğunu göstermez. Bugün bizim daha iyi olduğumuzu gösterir. Norveç iyi bir takım, iyi oyuncuları var. Hocalarını da biliyorum, başarılı bir hoca. Norveç bu akşam başarılı olmadı ama bu oyuncuların iyi oyuncular olmadığını göstermez" diye konuştu."OZAN'A YENİ BAŞLIYORSUN DEDİM"Attığı 2 golle galibiyette büyük pay sahibi olan Ozan Tufan hakkında da yorumda bulunan Güneş, "Ozan iyi bir oyuncu. Fenerbahçe'de de bizde de iyi oynuyor. Ona da söyledim. Yeni başlıyorsun dedim" şeklinde konuştu."TAKIMIN BLOK OLARAK YARDIMLAŞMASI VE HÜCUMA ÇIKMASI BİZE ZENGİNLİK KATTI"Alınan 2 galibiyetteki oyun planının Avrupa Şampiyonası için prova olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği yönündeki soruya ise Şenol Güneş şu yanıtı verdi:

"Kısmen doğruluk payı var. Her gün yeni bir gün, yeni bir kadro çıkabiliyor önümüze. Bugün itibariyle bunları doğru yaptığımızı düşünüyorum. Yeterli mi ? Daha iyi olmamız lazım. Eksiklerimiz var ama artılarımız fazlaydı. Savunma anlamında oldukça mesafe aldık. Öndeki oyuncuların savunmaya yardımı, takımın blok olarak yardımlaşması ve hücuma çıkması bize zenginlik kattı. Bunu daha da iyi yapmamız lazım. Çünkü dünya futbolu da bunu iyi yapıyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN