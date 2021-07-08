Şenol Güneş: "Dünya Kupası'na katılacağımıza yürekten inanıyorum, kimsenin şüphesi olmasın" -2-

- Şenol Güneş: "Dünya Kupası'na katılacağımıza yürekten inanıyorum, kimsenin şüphesi olmasın" A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Bütün eleştiriler benim üzüntümden fazla değil" A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Dünya Kupası'na katılacağımıza yürekten inanıyorum,...

- Şenol Güneş: "Dünya Kupası'na katılacağımıza yürekten inanıyorum, kimsenin şüphesi olmasın"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş:

"Bütün eleştiriler benim üzüntümden fazla değil"

İSTANBUL - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Dünya Kupası'na katılacağımıza yürekten inanıyorum, kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Güneş, Avrupa Şampiyonası'nda gösterdikleri kötü performanstan dolayı gelen eleştirilere ise, "Bütün eleştiriler benim üzüntümden fazla değil" şeklinde yanıt verdi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Avrupa Şampiyonası'nı genel olarak değerlendiren Güneş, turnuvada hayal kırıklığına uğradıklarının altını çizerek, "Kamuoyunda oluşan fikirlerin bizim için önemli olduğunu düşünüyorum. Eleştiriler de hakaretler de yalan haberler de olmuştur. Hakareti yalanı bir kenara bırakıyorum. Kendimi değerlendirmiş oldum. Bir karar veriyorum bunu sizinle paylaşmış oluyorum. Türk milleti bu oyunu hak etmedi, beklentimiz de bu değildi. Bu bir hayal kırıklığıdır, teslimiyet değildir. Oyuncularımın da üzüldüğünü biliyorum. İlk uçağa bindiğimiz andan itibaren bütün oyuncularla tek tek konuştum. Kampa katılımlarından dolayı teşekkür ettim. Herkes için ayrı görüşmeler yaptım. Birçok oyuncu ile 2-3 defa görüşme yaptım. Hem travma geçirdiler hem transferleriyle ilgili kararlar vermesiyle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Bir araya gelince daha da konuşmak gerekir. Sert eleştirileriniz oldu, bunları anlıyorum. Bu oyunu futbolcularım gibi ben de kabul edemiyorum. Haklısınız, biz de haklıyız. Çözüm yapmak için teslim olmamak için nasıl bir yol çizeceğimizi konuşmak gerekiyordu. Ülkedeki genel yapıya baktığımızda cesur olmayı severiz. Asıl karakterimizi bu turnuvada gösteremedik. Her şeyi bırakalım, herkes şunu bilsin; sıradan bir takım değiliz. O yüzden eleştirilerin dozunun yüksek olduğunu biliyorum. Nereden nerelere geldiğimizi de biliyoruz" şeklinde konuştu.

"Hak ettiğimiz sonucu aldık"

Turnuva öncesinde favori takımlar arasına girmek istediklerini söylediğini ifade eden Şenol Güneş, "Avrupa Şampiyonası'nda yer almanın, Dünya Kupası'nda yer almanın hedefimiz olduğunu ilk gün söyledik. İlkini başardık, katıldık. Katıldıktan sonra gruptan çıkamadık. Oyun olarak tatmin olmadık. Oyunlarla bir yere geldik, hak ederek geldik. Burada olumsuz anlamda hak ettiğimiz sonucu aldık. Başkan ve yönetim kurulu bize her türlü imkanı sağladılar. Turnuvaya kadar hiçbir olumsuzluk yok. İtalya maçına çıkarken bir olumsuzluk yoktu. Belki özgüven fazlası diyebiliriz. Hatta kamuoyunda ileri gidenler var. Beklentiyi büyük yaptılar, az yaptılar diyebilirler. Nedenlerini ararken bir sürü nedene de katılıyorum. Oyunumuz mahkumiyete döndü. O yüzden değişiklik yapmak zorunda kaldım. O zaman tercihimizi Cengiz ile kullandık. Mağlup duruma düşünce gol atma anlayışımız gidip geldi. Alttan yavaş başlayan takımların tempo yakaladıklarını biliyoruz. Biz orada ezildik. Bu ezikliği kırılma ve özgüven kaybı olarak söyledim. Bütün eleştirileri değerlendirdim. Şunu da söyledik. Favori takımların arasında değiliz ama girmek istiyoruz. Kendi içindeki beklentileri verememenin özgüven kaybı oldu. Galler maçında ilk 25-30 dakika oyunda değildik. Tam oyunu oturttuk, golü yedik. Kazanması gereken takım olarak çıkmamıza rağmen daha sonra oyun git-gele döndü" açıklamasını yaptı.

"Yıkılmadık, yıkılmayacağız"

Şenol Güneş, EURO 2020'de büyük bir şansı kaçırdıklarını vurgulayarak, "Özgüven kaybıyla başarımızın düştüğünü düşünüyorum. Asıl hedefimiz oyun olarak yükselerek, takımı üst seviyeye çıkarmaktı ama olmadı. Yıkılmadık, yıkılmayacağız. Şartlar ne olursa olsun hayatta kalacak oyuncu grubu olduğunu zaman zaman kırılmalar olsa da takılmadan devam etmesi gerektiğini söylüyorum. Asıl hedef olarak Dünya Kupası'na katılması önemli bunu da oyuncularımın yeniden zihninde ortaya koyması gerekiyor. Biz marttaki maçlardan sonra analizleri oyunculara görüntülü rapor olarak gönderdik. Bu Avrupa Şampiyonası bittiğinde 2 ay hazırlık yaptık. Büyük bir şans kaçırdığımızı biliyoruz. Maalesef başaramadık" değerlendirmesini yaptı.

"Oyunumuzu tekrar Türkiye'nin istediği seviyeye taşıyacak gücümüz var"

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki olumsuz grafiği unutturacaklarını belirten Güneş, "Dünya Kupası'na 2 aydan az süre var. Planlarımızla çok çalışarak geldik. Bizi yeniden ayağa kaldıracak olan sahiplenilen tutkulu, coşkulu takım olmak zorundayız. 'Bizim çocuklar' derken abilerimiz, kardeşlerimiz, Türk milleti, sanatçısı, sporcusu, siyasetçisi, her insanımızın başarılı olmasını istiyoruz. Ben o sorumluluğu paylaşırım. Bunu söylemekten kimse rahatsız olmasın. Bu takım güven ve mutluluk verdi. Turnuvada maçları kaybettik ama ortak aklımızı kaybetmemeliyiz. Herkes konuşacak ama bunu yaparken yaralamamaya dikkat edeceğiz. Eleştiri hakkı kimsenin elinden alınamaz. Ortak akıl ile yola devam etmeyi yine de istiyorum. Oyunumuzu tekrar Türkiye'nin istediği seviyeye taşıyacak gücümüz var. Bazen rehavet bazen baskıdan iyi sonuç çıkartabiliyoruz. İçimize sinmeyen bu tabloyu unutturacağız" diye konuştu.

"Düzeleceğimize inancımız tam"

69 yaşındaki teknik adam, turnuvada sergilenen kötü performanstan dersler çıkardıklarını aktararak, şu ifadelere yer verdi:

"Göreve geldiğimden beri 29 maçta 6 galibiyet aldık. 9 günü kabus olarak görebiliriz. 3 mağlubiyet olmasaydı bırak mağlubiyeti oyun olarak iyi olsaydık farklı şeyler konuşacaktık. Beklentiyi büyüten de biziz, turnuvada 3 maçı da kaybeden de biziz. Düzeleceğimize inancımız tam. Herkesin istediği takımı geri getireceğiz. Oyun kalitemizi Dünya Kupası hedefine doğru kanalize edeceğiz. Oyuncu gurubuna güveniyorum. Yaraları sarmak ve zirveye çıkmak istiyorum. Ağzımıza geleni söyleyip, yanlış bilgiler, dedikodular sürece katkı yapmaz. Eksiklerimizi tamamlamak, futbolcunun itibarina katkı sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Bugüne kadar adil, açık ve samimi olduk. Yetkimizi, görevimiz sorumluluğumuzu hep bildik. Son kaybettiğimiz maçlardan da muhakemesini yaparak sıçramaya gideceğiz. Bu travmayı yol gösterici olarak kullanacağız. İyi günleri de kötü günleri de gördük. Turnuvanın genç takımlarından biri olarak dersler çıkardık."

"Bütün eleştiriler benim üzüntümden fazla değil"

Güneş, turnuva performansından dolayı yapılan eleştirilerin üzüntüsünden fazla olmadığını dile getirerek, "Yediğimiz 2. gol anormal bir tecrübedir. Bir şoktur. Biz gol atmayı beklerken öyle bir boşluk ki kimse karşılayamadı. Bunu kötü niyet olarak addedemezsiniz. İtalya şu anda finalde. Maç içerisinde öyle hareketler yapıyorlar ki hakemle konuşurken hızlı oynama gibi ayrıntılar o kadar güzel kullanılıyor ki futbol küçük işlerle sonuç getirebiliyor. Geçmişte başardığımızla asla havaya girmedik. Övgüye karşı mesafeli durmaya çalıştık çünkü süreklilik isteyen başarı için daha çok tartışılması gereken dönemdi. Yarı finalde, finalde olmayan takımlara baktığımızda Portekiz, Belçika, Fransa gibi FIFA sıralamasında 1. olan ve oyuncu gurubunu uzun yıla taşıyan o grup belki 4 sene sonra olmayacak. Bunları da tartışma konusu yapalım. En çok isteyen biz, oyuncular ve sizsiniz. 4 sene mukavelem var. Benim devam ettireceğim bir şey değil ama benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz devam edecek. Alnımız ak, başımız dik. Çok çalışacağız. Üzüntümüz var, acımız var. Bütün eleştiriler saldırılar benim üzüntümden fazla değil. Bu üzüntüyü yenecek olan sert cevap değil işini daha iyi yapmak. Daha kötü günlerini gördüm. Beni de yıpratabilirsiniz ama oyuncunun yıpranmasını asla istemiyorum. Bu oyuncu grubunun hala çok zamana ihtiyacı var. Sadece kendileri için değil gelecek nesil için de. Nerden geldiğimizi ne yapacağımız biliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Bu tabloyu yarım bırakmayacağız, ikinci büyük hedefimize ulaşacağız"

İkinci büyük hedefleri olan Dünya Kupası'na katılacaklarını söyleyen Şenol Güneş, "Bu tabloda bir takım değişiklikler bekleniyor. Değişimler olacaktır. Nasıl olacağını daha sonra paylaşırım. Oyuncu grubumuz var, ben varım, yönetim var. Ekibimiz var. Nerede ne yapabiliriz. Doğru nedir, yanlışlar nedir bakacağız. Oyunculardan alınanlar var, oynayan var, oynamayan var. Katkıda bulunanlara teşekkür edip ayrıldıktan sonra gelenlere başarı dileyeceğiz. Önümüzde hedefler var. Bunun gizli tarafı yok, ülke adına iş yapıyoruz. O yüzden bu takımı aile gibi görenlerin üzülmesini normal kabul ediyorum. Bu tabloyu yarım bırakmayacağız ve tamamlayacağız. İkinci büyük hedefimize ulaşacağız. Elimizde öyle güçlü oyuncularımız var ki onları kullanacağız. Taşıdığımız sorumluluğun gereğini yapıyoruz. Başarısızlığın analizini yaptık. Kimseyi suçlamadan çözüm odaklı olacağız. Bu süreçte destek olan herkese teşekkür ederim. Eleştiren de var istemeyen de var. Yalnız hissettirmeyen de bir kesim var" açıklamasını yaptı.

"Dünya Kupası'na katılacağımıza yürekten inanıyorum, kimsenin şüphesi olmasın"

Güneş, Dünya Kupası'na katılacaklarına yürekten inandığını ifade ederek, "Futbolun en zor organizasyonu Avrupa Şampiyonası ama en büyük organizasyonu Dünya Kupası. Bunu da bir kenara koyarak eğer Dünya Kupası'na katılabilirsek, futbol tarihimizde bir ilke daha imza atacağız. Arka arkaya iki turnuvaya katılmış olacağız. Bu heyecanımız var. Bu turnuvadaki olumsuzluk üstüne basmış olursak olmaz. Bana düşen neyse yapacağım. Bunun da karşılığı sadece bana size değil Türk futbolunun geleceğine adım olacaktır. O dönemde benim için de hedef olarak 2 hedef var demiştim. Düşüncelerinizi zamanı gelince ortaya koymak lazım. İyi bir oyuncu grubumuz var onlarla birlikte Dünya Kupası'na katılacağımıza yürekten inanıyorum. Kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bora Akyol