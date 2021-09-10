Şenol Güneş dönemi sona erdi, TFF A Milli Takım Teknik Direktörü'yle yolların ayrıldığını açıkladı
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BBC

Şenol Güneş dönemi sona erdi, TFF A Milli Takım Teknik Direktörü'yle yolların ayrıldığını açıkladı

Şenol Güneş dönemi sona erdi, TFF A Milli Takım Teknik Direktörü'yle yolların ayrıldığını açıkladı
BBC - Haberler | Spor

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile bir araya geldi.

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile bir araya geldi. Toplantının ardından TFF, Şenol Güneş ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu.

A Milli Futbol Takımı'nda ikinci dönemine Mart 2019'da başlayan Şenol Güneş'in sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecekti.

Güneş, 2000-2004 yılları arasında da A Milli Takım teknik direktörlüğü yapmıştı.

Türkiye, Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 82 maçta 38 galibiyet, 23 beraberlik, 21 yenilgi aldı.

Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası'nda elde edilen üçüncülük ile Türkiye'ye futbolda tarihinin en büyük başarısını kazandırmıştı.

Güneş'in ikinci döneminde Türkiye önce Avrupa Uluslar Ligi'nde küme düştü, sonra da EURO 2020 finallerinde 24 takım arasında son sırada yer aldı.

Özellikle Salı günü Hollanda karşısında alınan 6-1'lik yenilgi sonrası kamuoyunda Güneş'e istifa etmesi yolunda baskılar artmıştı.

BBC
A Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi sona erdi
A Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi sona erdi
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine düşünülen hoca adayları belli oldu! 7 kişilik listede 5 yabancı var
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Şenol Güneş dönemi sona erdi, TFF A Milli Takım Teknik Direktörü'yle yolların ayrıldığını açıkladı - Haberler Spor
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