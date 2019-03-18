Şenol Güneş: "Doğrularım Fazlaysa İşe Devam Ama Yanlışım Varsa Zaten İşten Gideceğim" - İstanbul
- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in basın toplantısı İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynayacakları Arnavutluk ve Moldava maçları öncesinde Riva'da basın toplantısı düzenledi.
- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in basın toplantısı İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynayacakları Arnavutluk ve Moldava maçları öncesinde Riva'da basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA