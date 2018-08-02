Şenol Güneş: "Bütün Oyuncular Bugün İyi Niyetle Takımın Maçı Kazanabilmesi İçin Paylaşarak Oynadı"...

Şenol Güneş: "Bütün Oyuncular Bugün İyi Niyetle Takımın Maçı Kazanabilmesi İçin Paylaşarak Oynadı"...

- Basın toplantısı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in konuşması İSTANBUL - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile Vodafone Park'ta karşılaştı.

Şenol Güneş:

- Basın toplantısı
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in konuşması İSTANBUL - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile Vodafone Park'ta karşılaştı. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

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