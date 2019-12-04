Şenol Güneş: Bu gruptan çıkmak istiyoruz
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri ve milli takımın şampiyonadaki hedeflerine yönelik basın toplantısı düzenledi.
04.12.2019 13:59 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:05
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri ve milli takımın şampiyonadaki hedeflerine yönelik basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Şenol Güneş: Bu gruptan çıkmak istiyoruz
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