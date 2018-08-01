Şenol Güneş: "Bizim Görevimiz Rehberlik Yapmak, Yol Göstermektir"

Şenol Güneş: "Bizim Görevimiz Rehberlik Yapmak, Yol Göstermektir"

- Basın toplantısı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı öncesi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

- Basın toplantısı
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı öncesi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

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