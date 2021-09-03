Şenol Güneş: Bize verilen bir görev var, en iyisini yapmaya çalışıyoruz

"Yapamadığımızda eleştirilirsek buna saygı duyarız"Orkun Kökçü: Önemli bir maça çıkacağız. 3 puanı alıp Hollanda maçına odaklanmak istiyoruzSerhan TÜRK / CEBELİTARIK, - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Sonuç üzerinden yapılan yorumlara saygı duyarım.