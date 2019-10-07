Şenol Güneş: "Biz herkesi kucaklayan bir takımız"
A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları İSTANBUL - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim'de Arnavutluk, 14 Ekim'de de Fransa ile yapılacak maçlar öncesinde toplanacak A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, basın toplantısı düzenledi.
A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları İSTANBUL - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim'de Arnavutluk, 14 Ekim'de de Fransa ile yapılacak maçlar öncesinde toplanacak A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, basın toplantısı düzenledi.