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Şenol Güneş Başakşehir'de

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir ile Roma arasında oynanan karşılaşmayı takip etti.

28.11.2019 22:54 | Son Güncelleme: 28.11.2019 23:03
Şenol Güneş Başakşehir'de

Teknik Direktörü , ile arasında oynanan karşılaşmayı takip etti.


2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş maçlarını yakından takip ediyor. Güneş son olarak UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. maçında Başakşehir'in evinde İtalyan ekibi Roma karşı oynadığı müsabakayı protokolden izledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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