Şenol Güneş Başakşehir'de
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir ile Roma arasında oynanan karşılaşmayı takip etti.
28.11.2019 22:54 | Son Güncelleme: 28.11.2019 23:03
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir ile Roma arasında oynanan karşılaşmayı takip etti.
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş maçlarını yakından takip ediyor. Güneş son olarak UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. maçında Başakşehir'in evinde İtalyan ekibi Roma karşı oynadığı müsabakayı protokolden izledi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
HABER YORUMLARI