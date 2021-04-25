Şenol Güneş, Başakşehir-Alanyaspor maçında
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Şenol Güneş, Başakşehir-Alanyaspor maçında

Şenol Güneş, Başakşehir-Alanyaspor maçında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçını tribünden takip ediyor.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçını tribünden takip ediyor.

Süper Lig'in 37. haftasında Başakşehir, sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Bu zorlu mücadeleyi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de takip ediyor. Deneyimli çalıştırıcı, turuncu-lacivertlilerin başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte protokol tribününde müsabakayı izliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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