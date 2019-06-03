Şenol Güneş: "Asıl bundan sonra savaş başlıyor"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye-Özbekistan maçının ardından basın toplantısı düzenledi. (2)

gÜNEŞ: "Alanya'da ve Antalya'da güzel ağırlandık. Şu ana kadar rahattık. Asıl bundan sonra cehennemin başlangıcı başlıyor. Bundan sonra savaş başlıyor. Asıl bundan sonra başlıyor. Bu zamana kadar sezonun yorgunluğunu atarken moral motivasyonu toparlayarak fiziksel, zihinsel yorgunluğu atıp yeniden bu süre içerisinde olabildiğince, çünkü sezon sonunu yaşıyoruz"

Kaynak: AA