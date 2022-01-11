Şenol Güneş: Ahmet Çalık kişiliğiyle beğeni toplayan iyi bir kardeşimizdi - Haberler Spor
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Şenol Güneş: Ahmet Çalık kişiliğiyle beğeni toplayan iyi bir kardeşimizdi

Şenol Güneş: Ahmet Çalık kişiliğiyle beğeni toplayan iyi bir kardeşimizdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Şenol Güneş, geçirdiği trafik kazası sonucunda yaşama veda eden İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık hakkında mesaj yayımladı.

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Şenol Güneş, geçirdiği trafik kazası sonucunda yaşama veda eden İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık hakkında mesaj yayımladı.

Güneş'in mesajında şu ifadeler yer aldı:   "Ahmet Çalık hem futbolculuğu, hem de kişiliğiyle beğeni toplayan iyi bir kardeşimizdi. Geçirdiği trafik kazası sonrasında yaşama erken veda etmesi hepimizi derinden yaraladı. Bu vesileyle kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine, İttifak Holding Konyaspor camiasına ve Türk futboluna başsağlığı diliyorum."


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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